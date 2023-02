Fastenzeit

Pfarrer über Fastenaktion 7 Wochen Ohne: "Geht nicht darum, auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten"

Mit ihrer diesjährigen bundesweiten Fastenaktion "7 Wochen Ohne" will die evangelische Kirche Mut in Krisenzeiten machen. Das Motto lautet "Leuchten! Sieben Wochen ohne Verzagtheit". Pfarrer Frank Muchlinsky erklärt, was es damit auf sich hat.