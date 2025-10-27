Nürnberg, Windsbach (epd). Die Bedeutung des Windsbacher Knabenchores für die bayerische Kultur hat der Schirmherr des Windsbacher Patronats, Innenminister Joachim Herrmann (CSU), gewürdigt. Herrmann lobte bei einer "Patronatsbegegnung" am Montagabend in Nürnberg besonders die Gründung des Mädchenchores in diesem Jahr. Der Traditionschor habe damit neue Wege beschritten. "Das ist ein großartiger und bedeutender Schritt, mit dem der weltberühmte Chor seine herausragende Erfolgsgeschichte fortschreibt", sagte Herrmann laut Mitteilung.

Der Innenminister hob auch den Einsatz des Chores für Gemeinschaft, Solidarität und Völkerverständigung hervor. Bei Chorandachten mit ukrainischen Musikern hätten die Windsbacher "ihr großes Engagement für Frieden und Menschlichkeit bewiesen."

Die Windsbacher seien "ein gesangliches Aushängeschild für ganz Bayern und ein leuchtender Stern am fränkisch-bayerischen Kulturhimmel", sagte Herrmann. Der Chor, der mit anderen Knabenchören seit 2024 Teil des Immateriellen Kulturerbes der Unesco ist, bewege und erfreue Jahr für Jahr Tausende Konzertbesucher im In- und Ausland. "Er ist ein strahlendes Sinnbild, wie tief Musik berühren und Glauben erfahrbar machen kann", sagte Herrmann.

Besondere künstlerische Vorhaben des Windsbacher Knabenchores werden seit 1999 durch das Patronat finanziell gefördert, das aus einem Kreis musikbegeisterter Personen aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft besteht. Joachim Herrmann ist seit 2023 Schirmherr des Patronats.