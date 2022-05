München (epd). Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) hat am Montag die Bayerischen Innovationspreise Ehrenamt verliehen. Ehrenamtliches Engagement lebe von kreativen Ideen, teilte das Ministerium mit. Motto in diesem Jahr war "Ehrenamt - damit gewinnen wir alle!". Die Preisverleihung fand im Münchner Schloss Nymphenburg statt.

In der Kategorie "Innovative Projekte" erhielten jeweils 10.000 Euro: "YAM - Youth Aware of Mental Health" der Mental Health Initiative gemeinnützige GmbH aus München; "Wir helfen Helfern" des Dragon Dojo Großmehring e.V. (Oberbayern); "Bundesweit erste Inklusionskletterhalle" der DAV Sektion Stützpunkt Inntal e.V. (Oberbayern); "Podcast 'Wake UP! Futter fürs Hirn'" des Vereins Gemeinsam leben & lernen in Europa aus Passau; "Mobile E-Bike Sanitäts-Station" der BRK Bereitschaft Scheßlitz-Heiligenstadt (Oberfranken); "Faustlosschulungen im Landkreis Erlangen-Höchstadt" der Frederik und Luca Stiftung gemeinnützige GmbH mit Sitz in Elsenfeld (Mittelfranken).

In der Kategorie "Neue Ideen" erhielten jeweils 3.000 Euro: "Mensch Roma - Triff uns!" des Romanity e.V. aus München; "Pack ma's - Engagement fördern mit Family Volunteering" der Caritas-Freiwilligenagentur "Anpacken mit Herz" im Landkreis Weilheim-Schongau (Oberbayern); "Sport gestaltet Vielfalt" der Diskriminierungsfreie Gesellschaft gGmbH aus Fürstenfeldbruck (Oberbayern); "KSJ für alle - inklusive, gemeinsame Jugendarbeit" der Katholischen Studierenden Jugend Stadtgruppe Regensburg.