München (epd). Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) München und Oberbayern wählt turnusgemäß einen neuen Vorstand. Die rund 9000 Gemeindemitglieder sind Anfang Juli aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, wie ein Sprecher auf Anfrage des Evangelischen Pressediensts (epd) bestätigte. Zur Wahl stellen sich laut öffentlichem Aushang im Jüdischen Zentrum 25 Personen, darunter auch die amtierende Präsidentin Charlotte Knobloch. Ebenfalls um ein Vorstandsamt bewerben sich der frühere Stadtrat Marian Offman, der Hochschulprofessor Guy Katz und Guy Fränkel, Geschäftsführer der Antenne Bayern Group.

Der IKG-Vorstand ist vier Jahre im Amt und besteht laut Homepage aus 15 Personen, aus deren Mitte ein Präsident oder eine Präsidentin sowie zwei Vizes gewählt werden. Das Gremium ist für alle weltlichen Belange der Gemeinde verantwortlich, von den Finanzen über Bauangelegenheiten und Kultur bis zu Sozialem und Betrieb der Kitas und Schulen.