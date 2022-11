Bayreuth, Bamberg (epd). In der Bamberger Auferstehungskirche findet am Samstag ,19. November, der diesjährige Jahresgottesdienst der Seelsorgestiftung Oberfranken statt. Pfarrerin Miriam Groß hält die Predigt vor dem Hintergrund ihrer täglichen Erfahrungen als Bundespolizeiseelsorgerin am Aus- und Fortbildungszentrum in Bamberg. Oft vertrauen sich ihr auch Menschen an, die ein distanziertes Verhältnis zur Kirche haben. "Das zeigt mir: Kirche wird gebraucht, auch im Jahr 2022", so Groß im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). In ihrer Predigt am Samstagabend wolle sie auf ihre Erfahrungen als "Berufs-Christin" eingehen und Hoffnung machen.

Auch die Bayreuther Regionalbischöfin Dorothea Greiner ist dankbar für den Dienst von Polizeiseelsorgerinnen und -Seelsorgern, "denn durch die Polizeiseelsorge unterstützen wir als Kirche die Menschen in der Polizei, die unsere Gesellschaft schützen, in Dienst und Leben." Die Seelsorgestiftung Oberfranken unterstützt seit zwölf Jahren die Ausbildung und das Engagement von Seelsorgerinnen und Seelsorgern im Kirchenkreis Bayreuth.