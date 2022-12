Nürnberg, München (epd). Weil derzeit acht Personen, die sich im Rahmen von Klimaprotesten festgeklebt haben, in Präventivgewahrsam sitzen, ruft der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt zu einer Demonstration vor der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München auf. "Ihnen war der Protest gegen die mangelhafte Klimapolitik der Regierungen in Berlin und München wichtiger als die Sorge, sie könnten zum Weihnachtsfest durch Gefängnismauern von ihren Familien getrennt sein", schrieb Alt in einer Mitteilung. Um 15 Uhr an Heiligabend wolle er zusammen mit Klimaaktivisten und Forschenden für eine Amnestie protestieren.

Seit Oktober demonstrieren Mitglieder der Gruppen "Scientist Rebellion" und der "Letzten Generation" in München, unter anderem mit Straßen- und Flughafenblockaden. Der Freistaat nutzte in mehreren Fällen den vom Polizeiaufgabengesetz ermöglichten Präventivgewahrsam, um Aktivisten von weiteren Klebe-Aktionen abzuhalten.