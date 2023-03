München (epd). Mit Tipps und kostenlosen Zeckenkarten machen die Johanniter auf die neuen FSME-Risikogebiete in Bayern aufmerksam. Das Robert-Koch-Institut (RKI) habe die Stadt München als neues Risikogebiet für die meist von Zecken übertragene Hirnhautentzündung FSME eingestuft, teilte die evangelische Hilfsorganisation am Freitag mit. Lange Kleidung könne bei Aufenthalten im Freien vor Zecken schützen; im Ernstfall sollten die Tiere rasch mithilfe einer Zeckenkarte oder -zange entfernt werden. Solche Karten verschenkt der Regionalverband der Johanniter ab 6. März in seiner Münchner Geschäftsstelle.

Nach Angaben des RKI zählen in Bayern neben der Landeshauptstadt München nun auch der Landkreis Fürstenfeldbruck sowie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt zu den neuen FSME-Risikogebieten. Im Jahr 2022 seien 546 FSME-Erkrankungen gemeldet worden. Laut RKI waren dabei 98 Prozent der Betroffenen nicht oder unzureichend geimpft. Ein Großteil der Erkrankungen verlaufe allerdings glimpflich; von schweren Verläufen seien Erwachsene häufiger betroffen als Kinder.

Die Zeckensaison beginne bereits ab Temperaturen von acht Grad, teilten die Johanniter mit. Die Spinnentiere hielten sich vor allem in Wäldern, hohen Gras oder Gebüsch auf. Beliebte Körperstellen seien Achselhöhlen, Kniekehlen, Hals und Kopf, weil dort die Haut besonders dünn sei. "Nach dem Aufenthalt in der Natur sollte man die Kleidung komplett ablegen und den Körper gründlich absuchen", erklärte Thomas Fuchs, Leiter der Erste-Hilfe-Ausbildung am Johanniter-Campus in München. Neben der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) könnten Zecken auch die Gelenk- und Muskelentzündung Lyme-Borreliose übertragen.

Der beste Schutz vor Krankheit sei eine FSME-Impfung und die zügige Entfernung von Zecken. Klebstoffe, Öl oder andere Mittel seien dabei kontraproduktiv: Der Todeskampf des Tiers steigere die Gefahr einer Infektion, so Fuchs.