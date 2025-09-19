München (epd). Die Israelitische Kultusgemeinde München lädt am kommenden Dienstag (23. September) wieder zum öffentlichen Schofarblasen auf den Jakobsplatz ein. "Seit Jahren teilen wir den besonderen Moment des Schofarblasens mit der Münchner Stadtgesellschaft, und auch heuer freuen wir uns darauf", sagte Präsidentin Charlotte Knobloch am Freitag.

Das Widderhorn (hebräisch: "Schofar") wird zu verschiedenen Anlässen im jüdischen Jahr geblasen, vor allem zum Neujahrsfest Rosch Haschana, das in diesem Jahr am Abend des 22. September beginnt und am 24. September endet. Den Klang des Schofars zu hören, gilt als Mitzwah, also als religiöses Gebot.

"Gerade in der derzeitigen aufgeheizten Stimmung ist es uns wichtig, zu Rosch Haschana 5786 erneut ein Zeichen des Miteinanders und des Füreinanders zu setzen", sagte Knobloch weiter. "So schwer die Zeiten sind: Die Hoffnung auf ein neues Jahr in Sicherheit, Frieden und Gesundheit verbindet uns alle."

Das Schofarblasen wurde erstmals 2020 von der Synagoge auf den St.-Jakobs-Platz verlegt, um Infektionsschutzvorgaben während der Corona-Pandemie einhalten zu können. Aufgrund des großen Zuspruchs wird die Tradition seither fortgeführt. Das öffentliche Schofarblasen dauert rund eine halbe Stunde und beginnt um 13.15 Uhr.