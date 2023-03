Nürnberg (epd). Die Jugendkirche Lux in Nürnberg wird in der kommen Woche vier Tage lang zu einem Lerncafé. In der Kirche seien Homeoffice-Plätze vorbereitet, an denen sich Jugendliche in der ersten Osterferienwoche auf Klausuren, Hausarbeiten, Abschlussprüfungen oder Referate vorbereiten könnten, teilte die Jugendkirche am Freitag mit. "Plätze haben wir mehr als genügend, 30 wäre wohl die Grenze, ab der es vielleicht zu wuselig wird", sagte Lux-Mitarbeiterin Anna Rohlederer dem Evangelischen Pressedienst (epd).

WLAN, Kaffee, Tee und Mittagessen, Gespräche zwischendrin und beim Spaziergang und eine Andacht zum Tagesabschluss bietet das Lux-Team an. Geöffnet ist das Lerncafé vom 3. bis 6. April von 10 bis 17 Uhr. Vor den Abschlussprüfungen bietet die Jugendkirche am Sonntag, 23. April (18 Uhr), noch einen Segensgottesdienst "zum Durchschnaufen" an.