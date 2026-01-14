Tutzing (epd). Die Schauspielerin und Autorin Jule Ronstedt spricht am 22. Januar in der Evangelischen Tutzing über die Wechseljahre. "Ich stecke selbst mittendrin", sagte die 54-jährige Münchnerin laut Mitteilung der Akademie vom Mittwoch. Sie habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das die Wechseljahre sind: "Dass die vielen Tränen, die Gefühlsachterbahn, die Trennung nach 23 Jahren Ehe, die schwindenden Rollenangebote mit zunehmendem Alter und das Loslassen des erwachsen gewordenen Kindes alles Themen sind, die dazu gehören und für die ich mich nicht schämen muss und will."

Die Wechseljahre stellten völlig neue Fragen an die Frau, ihr Körperempfinden, aber auch an Gesellschaft, Beziehungen und Arbeitswelt, heißt es in der Mitteilung weiter. Darüber hat Ronstedt ein Buch ("Menomorphosen") geschrieben, das im Herbst 2025 erschienen ist. "Mir scheint es äußerst erzählenswert, wie es uns Frauen Ü47 geht", sagt sie. Ronstedt wolle im Tutzinger Salon nicht nur von den Veränderungen, sondern auch von den großen Chancen, die die Wechseljahre für Frauen bereithalten, sprechen. Dabei werde sie auch aus ihrem Buch lesen. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.