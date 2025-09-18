München (epd). Beim traditionellen Oktoberfest-Gottesdienst empfängt in diesem Jahr ein junger Schausteller am ersten Wiesn-Donnerstag (25. September) das Sakrament der Firmung. Der frühere Erzabt Korbinian Birnbacher feiere den Gottesdienst gemeinsam mit Sascha Ellinghaus, Leiter der Katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz, teilte die Erzdiözese München und Freising am Donnerstag mit. Sein evangelisches Pendant Torsten Heinrich, Leiter der Schaustellerseelsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), spreche ein Grußwort.

Der Gottesdienst der Schausteller, Marktleute, Wiesnwirte und Freunde des Oktoberfests findet jedes Jahr im Marstall-Festzelt statt. Die Wiesn dauert diesmal vom 20. September bis 5. Oktober. Im letzten Jahr besuchten 6,7 Millionen Gäste das größte Volksfest der Welt.