München (epd). Der katholische Kardinal Reinhard Marx sieht die christliche Botschaft in ihrem Kern als "Freiheitsbotschaft". Der Weg der christlichen Freiheit führe aber nicht in die Bequemlichkeit, sondern in die größte Liebe, sagte der Erzbischof von München und Freising am Samstagvormittag bei einem Gottesdienst in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael. Freiheit sei nicht der letzte Punkt menschlicher Entwicklung. "Das wahre Glück, die Vollendung der Freiheit, die kann nur in der Liebe geschehen."