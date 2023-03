Landshut (epd). Im niederbayerischen Landshut ist das Brautpaar für das diesjährige Historienspiel "Landshuter Hochzeit 1475" bekannt gegeben worden. In die Rolle der polnischen Prinzessin Hedwig schlüpft die angehende Medizinstudentin Katharina Mottinger (19), Herzog Georg der Reiche von Bayern-Landshut wird von dem Veterinärmedizin-Studenten Luis Truhlar (22) dargestellt, teilte der Förderverein am Donnerstag mit. Die beiden jungen Leute sind in Landshut geboren, wohnen dort auch und haben bereits in anderen Rollen an dem Spiel mitgewirkt. Nun werden sie vom 30. Juni bis 23. Juli im Mittelpunkt der diesjährigen Aufführungen mit rund 2500 Darstellern stehen, zu denen einige hunderttausend Besucher aus nah und fern in Landshut erwartet werden.

Das Brautpaar wurde auf Vorschlag des Besetzungsausschusses in Abstimmung mit dem Vorstand des Vereins "Die Förderer" aus allen Bewerbern der "Landshuter Hochzeit" ausgewählt, teilte der Verein mit. Extra bewerben konnten sich die beiden für die Rollen nicht. Vielmehr wurden die beiden Kandidaten mit einem "Antrag" des Vorstandes überrascht.

Das Paar präsentierte sich am Donnerstag bereits in den historischen Gewändern, die sie bei den zahlreichen Auftritten tragen werden. Das Brautpaar wird von Ende Juni an im Fokus des großen Historienspiels stehen, aber auch bei den vier großen sonntäglichen Hochzeitszügen durch die Stadt sowie den anderen Veranstaltungen zur "Landshuter Hochzeit".

Die "Landshuter Hochzeit" findet normalerweise alle vier Jahre statt. Wegen der Corona-Pandemie war die Spielzeit 2021 ausgefallen und auf 2023 verlegt worden. Mit dem Historienspiel wird die Hochzeit von Herzog Georg dem Reichen von Bayern-Landshut mit Hedwig von Polen im Jahr 1475 nachempfunden. Die "Landshuter Hochzeit 1475" ist 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Unesco-Kulturerbes aufgenommen worden.