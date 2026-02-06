Würzburg (epd). Der Deutsche Katholikentag sucht für das Treffen in Würzburg vom 13. bis zum 17. Mai helfende Hände. Zu den Aufgaben der Freiwilligen zählten unter anderem Einlasskontrollen und Absperrungen an Bühnen, Dienst an Infoständen oder Besucherlenkung, teilte der Katholikentag am Freitag in Würzburg mit.

Helfende erhielten für ihren Dienst kostenlose Unterkunft im Gemeinschaftsquartier und Verpflegung, hieß es. Ihre Anfahrtskosten würden übernommen, zudem gebe es das in der Katholikentagskarte inbegriffene Ticket für den öffentlichen Nahverkehr.

Alle zwei Jahre Katholikentag

Die Laienorganisation Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) ist Veranstalter der Katholikentage. Sie finden alle zwei Jahre an wechselnden Orten statt. Würzburg ist die 104. Auflage des Treffens, 2024 fand es in Erfurt statt.