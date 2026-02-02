Bonn, Würzburg (epd). Die katholischen Bischöfe wählen Ende Februar einen Nachfolger für den aktuellen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Wie die Bischofskonferenz am Montag in Bonn mitteilte, trifft sich die Vollversammlung der Bischöfe vom 23. bis 26. Februar in Würzburg. Der neugewählte Vorsitzende soll bereits am 24. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass der Limburger Bischof Bätzing bei der turnusmäßigen Wahl nicht erneut für den Vorsitz kandidiert. Sechs Jahre stand er der Konferenz vor.

Abstimmung über Satzung

Der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist eine Art Sprecher der deutschen Bischöfe. Er moderiert die Vollversammlung der Bischöfe, die zweimal im Jahr zusammentritt, und vertritt Positionen der Bischofskonferenz nach außen.

Wie die Bischofskonferenz weiter mitteilte, wird sich die Vollversammlung mit der letzten Synodalversammlung befassen, die am Wochenende in Stuttgart zu Ende gegangen war. Die Bischöfe müssen der Satzung für ein neues synodales Gremium, in dem Laien und Kleriker gemeinsam beraten, noch zustimmen. Zudem wollen sich die Bischöfe mit dem christlich-muslimischen Dialog beschäftigen.