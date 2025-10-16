München (epd). Die Katholische Kirche in Bayern wird neuer Partner des Blühpakts Bayern. Kardinal Reinhard Marx unterzeichne als Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz am Montag (20. Oktober) mit Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) eine gemeinsame Erklärung über die Zusammenarbeit bei der Förderung der Artenvielfalt und die "Charta zum Schutz der Insekten", teilte die Erzdiözese am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Damit würden konkrete Aktivitäten festgelegt wie die naturnahe Gestaltung von Flächen rund um Kirchen, Kindergärten oder Friedhöfen mit heimischen Pflanzen.

Der Blühpakt Bayern wurde 2018 vom bayerischen Umweltministerium ins Leben gerufen, um einen Beitrag zum Stopp von Artenschwund bei Insekten und anderen Artengruppen zu leisten. Partner der Allianz sind die Verbände der bayerischen Gärtner, Imker, Obstbrenner und Golfer, zahlreiche Kommunen und Betriebe sowie seit 2021 die bayerische evangelische Landeskirche.