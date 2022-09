Rothenburg o.d. Tauber (epd). Spiritualität in der heutigen Arbeitswelt steht im Mittelpunkt des diesjährigen Forums "Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt" des evangelischen Kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt (kda) und der Tagungsstätte Wildbad Rothenburg. Am 14. und 15. Oktober suchen Vertreter der Kirche sowie Experten aus Wirtschaft und Arbeitswelt in Vorträgen und Diskussionen das Gespräch - Hauptimpulsgeber ist der Benediktinerpater und Bestseller-Autor Anselm Grün.

Laut Grün kann das benediktinische Motto "Bete und Arbeite" auch in der modernen Arbeitswelt gelingen. Alle suchten schließlich nach einer "Work-Life-Balance". Jedoch werde "in diesem Konzept die Arbeit als etwas gesehen, was dem Leben entgegensteht", sagte Grün. Die Kunst bestehe aber darin, "die Zeit der Arbeit auch als Form von Leben und Lebendigkeit zu erfahren". Ein Weg dazu sei "eine neue Verbindung von Gebet und Arbeit" in einem "gesunden Rhythmus", erläuterte er.

Neben dem Benediktinerpater ist unter anderem auch Christian Orlamünder von der Organisation "Christen bei Audi" (CBA) zur Tagung als Referent eingeladen. Er will unter der Überschrift "Glaube im Job" einen Erfahrungsbericht abgeben.