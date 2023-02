München (epd). Die Zahl der Anträge für das sogenannte Kinderkrankengeld lag auch 2022 höher als in den Jahren zuvor. Wie die AOK Bayern als größte Krankenkasse im Freistaat am Donnerstag mitteilte, registrierte sie vergangenes Jahr mehr als 184.400 Fälle, ein Jahr zuvor waren es noch rund 181.200. Gesunken ist aber die Zahl der Kinderkrankengeld-Tage, und zwar von 531.268 im Jahr 2021 auf 488.555 im Jahr 2022. Am 7. April endet das sogenannte Corona-Kinderkrankengeld, bis zum Jahresende profitieren Eltern aber noch vom erweiterten Anspruch. Bis dahin kann jeder Elternteil für gesetzlich versicherte Kinder bis zum 12. Geburtstag bis zu 30 Arbeitstage pro Jahr Kinderkrankengeld beziehen. Alleinerziehende haben 60 Tage Anspruch, bei mehr als zwei Kindern erhöht sich der Anspruch auf bis zu 130 Tage.