Ingolstadt (epd). Im evangelischen Dekanatsbezirk Ingolstadt hat ein zweijähriger Prozess "Kirche der Zukunft" begonnen. Ziel sei es, "Antworten zu finden auf die Veränderungen, die Kirche erlebt, und damit auch neue Wege für kirchliche Arbeit zu suchen, diese zu entwickeln und auch zu gehen", sagte Regionalbischof Klaus Stiegler dem epd am Freitag. Den Auftakt machen zwei öffentliche Veranstaltungen unter dem Titel "Zuhören und Hinschauen" am 2. und 3. Februar (19.30 Uhr) im Gemeindehaus St. Matthäus in Ingolstadt.

Gemeinsam sollen demnach die 20 Kirchengemeinden mit Haupt- und Ehrenamtlichen im Dekanatsbezirk überlegen, wie diese Zukunft aussehen kann. Das Thema "Kooperation und Miteinander" spiele dabei eine große Rolle, sagte Stiegler und betonte: "Ich freue mich, dass die Entscheidungen auf den Weg gebracht wurden, sich so einem Zukunftsprozess zu stellen." Am Ende des zweijährigen Prozesses soll das neue Zukunftskonzept den zuständigen Gremien in den Kirchengemeinden und im Dekanat zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

48.000 Evangelische im Dekanatsbezirk Ingolstadt

Hintergrund für die Zukunftsprozesse vieler Kirchengemeinden und Dekanate ist, dass eine große Anzahl an Mitarbeitenden in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen wird. Nach Berechnungen der Landeskirche werden bis 2035 bis zu 40 Prozent weniger Hauptamtliche arbeiten. Auch die Zahl der Kirchenmitglieder wird sich reduzieren. Die Landeskirche rechnet damit, dass im Jahr 2035 nur noch 1 bis 1,5 Millionen Evangelische in Bayern leben statt wie aktuell 2,05 Millionen. Im Dekanatsbezirk Ingolstadt leben derzeit etwa 48.000 Evangelische.