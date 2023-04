Rituelle Waschung

Was es mit der Tradition der Fußwaschung am Gründonnerstag auf sich hat

In der Antike war eine Fußwaschung so selbstverständlich wie heute Duschen oder Zähneputzen. Das kirchliche Ritual an Gründonnerstag erinnert daran, wie Jesus am Abend vor seiner Kreuzigung den Jüngern die Füße gewaschen hat.