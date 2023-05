Freyung (epd). Der evangelische bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der katholische Passauer Bischof Stefan Oster haben einen ökumenischen Gottesdienst auf der Landesgartenschau in Freyung gefeiert. Die Natur sei einer der wenigen Orte, an denen der Mensch "so unmittelbar und die Seele berührend" die Spuren Gottes in der Welt erfahren könne, sagte Bedford-Strohm am Samstag laut Predigtmanuskript. Man könne nur staunen und innehalten angesichts von Gottes wunderbarer Schöpfung.

Not und Unrecht in der Welt, Nachrichten über Klimaerwärmung wirkten manchmal entmutigend. Die Natur aber sei wie Lebenskraft für den Menschen und Gottes Geist wie "Wasser auf ausgedürstete Kehlen", sagte er weiter. In der Partnerkirche in Kenia, so habe er es erlebt, ist jeder Tropfen Wasser kostbar: Kirchliche Hilfsorganisationen bringen dort mit Lastern Wassertanks in die Dörfer. "Da ist Wasser in einem ganz unmittelbaren Sinn Lebenskraft."

Aus Gottes Geist zu leben, könne den geistlichen Durst der Menschen stillen, führte Bischof Oster aus. Er wirke, "wenn wir selbst Menschen sind und umsonst geben und umsonst lieben, einfach nur, weil es gut ist". Er wünsche den Besucherinnen und Besuchern, dass sie mit offenem Herzen durch die Gartenschau gehen können, staunend darüber, was Gott habe wachsen lassen und fleißige Menschen dort gepflegt und kultiviert hätten.

Der Gottesdienst auf der Hauptbühne war der Auftakt zu einer ganzen Reihe von evangelischen, katholischen und ökumenischen Gottesdiensten, die ab dem 4. Juni bis in den Oktober jeweils am Sonntag um 11 Uhr auf der Landesgartenschau gefeiert werden.