Eichstätt (epd). Insgesamt 25 Organisationen aus der katholischen und evangelischen Kirche sowie Verbände und Initiativen aus ganz Deutschland laden zum ökumenischen "Klimafasten" ein. Von Aschermittwoch (18. Februar) bis Ostersonntag (5. April) stehen Klimaschutz und Gerechtigkeit im Zentrum einer Zeit der inneren Einkehr und des gemeinsamen Engagements, teilte die Diözese Eichstätt am Freitag mit. Unter dem Motto "So viel du brauchst" gebe das Aktionsbündnis Anregungen, wie ein Alltag so gestaltet werden kann, dass er sowohl dem Klima als auch einer gerechten Welt zugutekommt.

Jeweils ein Thema stehe in den sieben Fastenwochen im Fokus. Die erste Woche stehe unter dem Motto "Genug. Beschenkt. Wovon habe ich genug? Was macht mich heute reich?", aber auch Gerechtigkeit, Gemeinschaft und die Wahrnehmung werden in den sieben Wochen thematisiert. Für jede Woche stehen auf der Website der Aktion unter www.klimafasten.de thematische Impulse, praktische Anregungen, ein begleitender Bibelvers und Ideen zum Ausprobieren zur Verfügung. Zu den kostenlosen Materialien gehören außerdem eine Broschüre, Wochenplakate, Postkarten sowie Anregungen für Kindertagesstätten und Schulen, hieß es.

Angebot für Einzelne oder Gruppen

Jede und jeder könne mitmachen, unabhängig von Alter oder Glaubenszugehörigkeit - als Einzelne, in Fastengruppen vor Ort, als Familie, im Freundeskreis oder in der Gemeinde. Viele Gemeinden, Arbeitsgruppen und Initiativen organisierten zusätzliche Veranstaltungen, Gottesdienste und Aktionen. Im Bistum Eichstätt starte die Aktion laut Mitteilung am ersten Fastensamstag (21. Februar) gemeinsam mit der Eröffnung einer Fastenpredigtreihe in der katholischen Pfarrkirche St. Vitus in Pleinfeld.