Nürnberg (epd). Acht Partner aus der evangelischen und katholischen Kirche in Nürnberg präsentieren sich ab der kommenden Woche auf der Verbrauchermesse Consumenta (26. Oktober bis 30. Oktober) im Messezentrum in Nürnberg. Das Team des Deutschen Evangelischen Kirchentags (DEKT) werde ebenso vertreten sein wie Mitarbeitende des Welt-Ladens, der Wiedereintrittsstelle oder der Segen.Servicestelle, teilte die katholische Stadtkirche mit. Im Mittelpunkt des Stands stehe das Rad'tsch Mobil der Herzogenauracher Kirchengemeinde, sagte Pfarrerin Karola Schürrle dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Mittwoch. Das mobile Café ist normalerweise auf dem Herzogenauracher Friedhof in Aktion.

"Wir wollen da sein, wo die Menschen sind und dort auf sie zugehen", erklärte Schürrle den Messe-Auftritt der Kirchen, die zum ersten Mal zur "Consumenta" gehen. Schürrle, die auch zum Team der Segen.Servicestelle der evangelischen Landeskirche gehört, sagte, "der Segen begleitet uns immer - an bestimmten Eckpunkten des Lebens, aber auch nicht planbar mitten im Leben". Das Motto des Kirchenauftritts nehme Bezug auf den 38. DEKT, der vom 7. bis 11. Juni 2023 in Nürnberg stattfindet: "Jetzt ist die Zeit".

Kirche präsentiere die Bandbreite kirchlichen Handelns mit täglich wechselnden Aktionen, heißt es in der Mitteilung. Es stellt sich eckstein - das Haus der evangelischen Kirche in Nürnberg zusammen mit der ökumenischen Notfallseelsorger vor, die Jugendkirche Lux ist vor Ort oder das Projekt Marriage Week, das dazu einlädt, sich spielerisch mit der eigenen Partnerschaft zu beschäftigen.

Die Consumenta ist eine der größten Konsumentenmesse im süddeutschen Raum. Vor Beginn der Pandemie zog sie den Angaben zufolge mit rund 1.000 Ausstellern etwa 200.000 Besucherinnen und Besucher an.