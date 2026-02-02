Augsburg, Stuttgart, Bielefeld (epd). 1.750 Kartoffelsets werden ab Dienstag vom Bistum Augsburg, der Evangelischen Kirche von Westfalen, der Evangelischen Landeskirche von Baden, des Erzbistums Freiburg sowie der Diözese Rottenburg-Stuttgart verlost. Wer kein Set gewinne, könne sich mit eigenen Kartoffeln am Projekt beteiligen, teilten die Kirchen am Montag gemeinsam mit. King Edward, Granola, Purple Rain, Rosabelle und Sarpo Mira heißen die Kartoffelsorten, die zum Anpflanzen im eigenen Garten oder auf dem Balkon verlost werden.

Die Kartoffelaktion soll laut Mitteilung für den Erhalt der Vielfalt und Schönheit der Schöpfung sowie für gemeinschaftliches Gärtnern und Pflanzen von Kartoffeln begeistern. Wer sich vom 3. bis zum 18. Februar unter www.kartoffelaktion.de anmeldet, erhält den Kartoffel-Newsletter und nimmt an der Verlosung der Sets mit jeweils fünf farbenfrohen Sorten teil. Familien und Einzelpersonen können Einzelsets gewinnen, Gruppen Doppelsets. Sie können im Frühjahr im eigenen Garten oder Hof, auf dem Balkon, auf einer Gemeinschaftsfläche im Kindergarten, der Schule oder der Gemeinde gepflanzt werden. Die Kartoffelpakete werden noch vor Ostern verschickt.

Einladung zur Kartoffel-Verkostung

Neu gibt es 2026 im Newsletter zwei unterschiedliche Kartoffel-Gemeinschaftsaktionen für Konfirmanden und Firmlinge. Eine andere Aktion ist das gemeinschaftliche Verkosten von Kartoffeln, auch "Kartoffel-Tasting" genannt.