Nürnberg (epd). Die Polizei hat zwei mutmaßliche Kirchendiebe in Nürnberg festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mitteilte, haben die zwei verdächtigen 16- und 17-Jährigen aus der evangelischen Melanchtonkirche in der Angerburger Straße einen Tresor, eine Posaune sowie eine Geldkassette gestohlen.

Nachdem am Samstagnachmittag (22. Oktober) eine Zeugin gemeldet hatte, dass soeben ein Musikinstrument aus der Kirche entwendet wird, konnte die anrückende Streife den 16-Jährigen vor Ort dingfest machen. Den Tresor und die Posaune hatte er noch dabei, so die Mitteilung. Der 17-Jährige sei im Rahmen der Fahndung bei sich zu Hause festgenommen worden.

Bei einer Durchsuchung seien die Beamten bei dem 16-Jährigen auf geringe Mengen an Betäubungsmitteln und Konsumutensilien gestoßen. Der 17-Jährige habe diverse verschreibungspflichtige Medikamente dabeigehabt. Die beiden wurden ihren Eltern übergeben und müssen sich auf ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einstellen.