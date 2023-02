Augsburg, Oldenburg (epd). Am Sonntag (26. Februar) beginnen die Fastenaktionen der beiden großen Kirchen in Deutschland. Die evangelische Kirche startet ihre Aktion "Leuchten! 7 Wochen ohne Verzagtheit" mit einem ZDF-Gottesdienst in der Oldenburger Kirche St. Ansgar. Unter dem Motto "Frau. Macht. Veränderung." eröffnet das katholische Hilfswerk Misereor seine Fastenaktion im Augsburger Dom mit einem in der ARD übertragenen Fernsehgottesdienst. Der Fernsehgottesdienst im ZDF beginnt um 9.30 Uhr, in der ARD um 10 Uhr.

In der Aktion der evangelischen Kirche geht es nach Angaben der Organisatoren um das Ausstrahlen auf andere durch eigene Worte und Handeln. Misereor nimmt mit seiner Aktion nach eigenen Angaben in den Blick, wie Frauen weltweit am gesellschaftlichen Wandel mitwirken.

Die Fastenzeit beginnt an Aschermittwoch und endet an Ostern. Der Verzicht auf Speisen und Getränke wie Fleisch und Wein, auf Schokolade oder Nikotin oder auch auf digitalen Konsum gilt als Symbol der Buße und der spirituellen Erneuerung. In den sieben Wochen vor dem Osterfest nehmen sich viele Christinnen und Christen zudem mehr Zeit für Ruhe, Besinnung und Gebet, um sich selbst und Gott näherzukommen.