Nürnberg (epd). Die bayerische evangelische Landeskirche lädt am 15. Oktober nach mehrjähriger Pause von 11 bis 16 Uhr zum zweiten Mal zum Pilgerforum an der Nürnberger Jakobskirche ein. Das Pilgerforum ist eine Art "Kleiner Kirchentag" für Pilgerinnen und Pilger in Zusammenarbeit mit dem Gottesdienst-Institut, wie die Kirche am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Ein Gottesdienst zu Beginn des Forums mit Pilgerpastor Bernd Lohse (Hamburg), Pfarrer Hannes Schott, Kirchenrat Thomas Roßmerkel, Denise Rieckmann und anderen beleuchte "die Höhen und Tiefen des Pilgerns".

Rund 30 Informationsstände von Pilgerinitiativen und viele Workshops bringen die Besucher über Pilgerthemen zusammen. Die Themen reichen von "Tipps zum Rucksackpacken" über "Pilgern mit der Hängematte" zu "Pilgern im Winter". Angesprochen sind gleichermaßen Neulinge und Menschen, die schon viele Kilometer auf Pilgerwegen oder Jakobswegen unterwegs waren oder selbst eine Gruppe begleiten. Die Organisatoren erwarten Hunderte von Teilnehmern. Sie alle sollen beim Pilgerforum miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig zum Pilgern inspirieren.