Augsburg, Regensburg, München (epd). Für den 3. März ruft die Bewegung "Fridays For Future" zum nächsten globalen Klimastreik auf. Auch die Ortsgruppe Augsburg will sich an der Demonstration beteiligen, teilte sie am Mittwoch mit. Die Versammlung soll um 16 Uhr am Rathausplatz beginnen. Nach Reden und Musik werde es einen Demonstrationszug durch die Augsburger Innenstadt geben, um die Regierung aufzufordern, für eine konsequente Klimaschutzpolitik einzustehen. "Durch die Räumung von Lützerath wird der Unwillen der Politik deutlich, der Klimakatastrophe die Stirn zu bieten", sagte Mitorganisator Rafael Engel laut Mitteilung und forderte den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien.

Die Regensburger Ortsgruppe fordert ebenfalls die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze und des Pariser Klimaabkommens. Sie will bei der Demonstration auch auf die regionalen Forderungen hinweisen, die im Rahmen des Regensburger Klimagerechtigkeitscamps 2022 erarbeitet wurden. Ein Thema der Demo werde daher sein: "10 Dinge, die Regensburg dringender braucht als ein Parkhaus". Die Vorschläge, was die Stadt mit den 18 Millionen Euro besseres tun könnte, sollen in Form von Livemusik, politischem Theater und einer Wasserkunstinstallation präsentiert werden. Die Demo beginnt um 15 Uhr in Stadtamhof und läuft zur Abschlusskundgebung am Parkplatz in der Wöhrdstrasse.

Die Münchner Ortsgruppe hat zur Kundgebung um 12 Uhr auf dem Odeonsplatz aufgerufen. Auch in Fürth, Eichstätt, Amberg und anderen bayerischen Städten wird es laut der Homepage von "Fridays For Future" Demonstrationen geben.