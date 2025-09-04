Nürnberg (epd). Am Sonntag kommender Woche (14. September) feiern die Evangelischen im Nürnberger Ortsteil Neunhof im Knoblauchsland das 200-jährige Kirchweihjubiläum. Zum Festgottesdienst ab 9.30 Uhr im Schlossgarten wird auch der bayerische Landesbischof Christian Kopp erwartet, um zu predigen, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Kopp ist mit der Kirchengemeinde St. Georg, zu der Neunhof gehört, eng verbunden: Von 2003 bis 2012 war der heutige Landesbischof dort Gemeindepfarrer für die Knoblauchsland-Region.

"Der christliche Glaube feiert das Leben", sagte der Landesbischof laut Mitteilung im Vorgriff auf seine Predigt beim Jubiläum. "Feiern, dass uns der liebe Gott das Leben geschenkt hat. Unsere Aufgabe ist es, die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge im Leben zu lenken". Die vereinigten Posaunenchöre gestalten den Gottesdienst musikalisch. Die Mitglieder der Stiftung Schloss Neunhof, die Kirchengemeinde und die Dorfgemeinschaft freuen sich, dass zu den Ehrengästen an diesem Tag auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zählen wird.