München (epd). Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, hat den verstorbenen früheren Papstes Benedikt XVI. als "Mensch von Geist und Wort" gewürdigt. Er habe nicht nur die katholische Kirche geprägt, sondern auch einen intensiven Austausch mit Vertretern der jüdischen Gemeinschaft gepflegt, sagte Knobloch am Samstagabend in München. Jedoch habe man nicht immer Sprache gesprochen, so Knobloch weiter. Manche Fragen seien offen geblieben.

Die Rolle von Papst Benedikt in der modernen Kirchengeschichte sei einzigartig gewesen. Sein Wirken sei besonders in Bayern profund gewesen. "Seine Spuren werden lange erkennbar sein, und er selbst wird unvergessen bleiben", so Knobloch.