Fürth (epd). Bei den Gemeinde- und Landkreiswahlen am 8. März werden nach einer Schätzung des Bayerischen Landesamts für Statistik rund 10,05 Millionen Menschen in Bayern stimmberechtigt sein. Davon werden circa 700.000 Personen erstmals das für eine Kommunalwahl erforderliche Mindestalter von 18 Jahren erreicht haben, teilte das Landesamt am Freitag mit. Die Altersgruppe zwischen 45 und 65 Jahren macht den größten Anteil an Wählerinnen und Wählern aus. Rund 3,4 Millionen Menschen dieses Alters sind stimmberechtigt. Mit 5,13 Millionen ist knapp über die Hälfte der Stimmberechtigten weiblich, was einem Anteil von 51 Prozent entspricht.

Nach den Schätzungen aus der Bevölkerungsstatistik sind bei dieser Kommunalwahl etwa 220.000 Menschen weniger stimmberechtigt als beim letzten Mal. Dies sei insbesondere auf einen Rückgang der Deutschen und EU-Ausländer bei gleichzeitigem Anstieg der Nicht-EU-Ausländer zurückzuführen. Wählen dürfen am 8. März alle deutschen und EU-Staatsangehörigen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind, sich seit mindestens zwei Monaten in der Gemeinde mit ihrem Lebensschwerpunkt aufhalten und nicht infolge einer Gerichtsentscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.