Nürnberg (epd). Die Kandidierenden für das Nürnberger Oberbürgermeisteramt stellen sich Ende Januar den Fragen von evangelischer und katholischer Kirche. Mitmachen bei der Podiumsdiskussion werden Amtsinhaber Marcus König (CSU), Nasser Ahmed (SPD) und Britta Walthelm (Grüne), wie die Kirchen in Nürnberg am Mittwoch mitteilten. Die Veranstaltung steht unter dem Titel "Kirchen fragen - OB-Kandidierende antworten" und soll am 28. Januar um 19 Uhr im Caritas-Pirckheimer-Haus stattfinden. Die Kommunalwahlen in Bayern finden am 8. März statt.

Die Stadtdekane Andreas Lurz (katholisch) und Jürgen Körnlein (evangelisch) führten durch den Abend und wollten kirchliche, soziale, gesellschaftliche und kulturelle Themen auf den Prüfstand bringen. Sie befragen die Kandierenden über ihre Visionen für die Stadt und nach ihrer Haltung zu Themen, die für die Kirchen von besonderer Relevanz seien, heißt es weiter. Dazu zählten etwa das gesellschaftliche Miteinander, der Einsatz für Demokratie und Menschenrechte, Schöpfungsbewahrung, das Miteinander von Arm und Reich und soziale Gerechtigkeit. Auch das Publikum könne Fragen stellen.

Bereits 2014 und 2020 haben die beiden großen christlichen Kirchen in Nürnberg vor den Kommunalwahlen Podiumsdiskussionen veranstaltet.