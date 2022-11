Marktoberdorf (epd). In diesem Jahr wird es in Bayern keinen Landeswettbewerb "Jugend jazzt" geben. Statt des Wettbewerbs, der heuer in der Kategorie Big Band stattfinden sollte, wird es am 26. November ein öffentliches Konzert in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf geben, teilte diese am Montag mit. Nach den beiden Pandemiejahren hätten sich nur sehr wenige Big Bands angemeldet - sie hätten wegen Coronafaktisch keine Probenmöglichkeiten gehabt.

"In vielen Schulen und Musikschulen gibt es glücklicherweise wieder Big Bands, aber die Leiter scheuen sich zu diesem Zeitpunkt schon an einem Wettbewerb teilzunehmen", sagte Claudia Bestler von der Geschäftsstelle des Landes-Jugendjazzorchesters Bayern (LJJB), das den Wettbewerb durchführt. Die Big Bands würden jetzt erst wieder aufgebaut.

Big Bands, die die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Bundesbegegnung "Jugend jazzt" erfüllen, sollten die Chance der Weiterleitung aber auch in diesem Jahr erhalten, hieß es weiter. Deshalb wurden die Bands der Musikschule Neuried und des Gymnasiums Weilheim eingeladen und spielen im Rahmen eines öffentlichen Konzerts am 26. November um 19 Uhr im Konzertsaal der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf vor der "Jugend jazzt"-Jury. So bekomme man in Marktoberdorf einen Einblick in die aktuelle Jazzszene mit jungem Big Band Sound.

Der Landeswettbewerb "Jugend jazzt" Bayern wird unter anderem unterstützt durch das Bayerische Kultusministerium. Er wird jährlich im Wechsel der Kategorie Big Band mit den Kategorien Solo und Ensemble in der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf durchgeführt.