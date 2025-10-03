Nürnberg (epd). Auf die Mitarbeitenden in der bayerischen evangelischen Landeskirche kommen nach den Worten von Landesbischof Christian Kopp "enorm anstrengende Zeiten zu". In einer Predigt zum 70-jährigen Bestehen des Verbands kirchlicher Mitarbeitender (vkm Bayern) am Donnerstag in Nürnberg sagte Kopp laut Predigtmanuskript, die Mitgliederzahlen in der Landeskirche würden von heute rund zwei Millionen bis 2035 auf 1,5 bis eine Million Mitglieder sinken. Er rechne damit, dass die Personalquote um 40 Prozent niedriger als heute liegen werde. Für den Abbau werde es aber wegen des demografischen Faktors kaum Entlassungen geben müssen.

Er plädierte dafür, in Zeiten der Veränderung auf den Geist Gottes zu vertrauen. "Wir bringen Gottes Liebe zu den Menschen und achten auf die Qualität unserer Arbeit", sagte Kopp. Er betonte weiter: "Wir vernetzen uns mit und beziehen uns auf die Gesellschaft."

Zum 70. Geburtstag des vkm dankte Kopp denjenigen, "die sich für die Menschen, die in der Kirche arbeiten und ihre Rechte einsetzen". Die Gründung des Verbands sei eine Reaktion auf eine damalige Unsicherheit kirchlicher Arbeitsverhältnisse gewesen, teilte der Verband mit. In einer Zeit, in der Mitarbeitende der Kirche kaum abgesicherte Rechte hatten, hätte sich eine Gemeinschaft engagierter Frauen und Männer aufgebaut, die sich für faire Arbeitsbedingungen, gerechte Entlohnung und Mitbestimmung stark gemacht habe. Bereits 1954 sei die erste Satzung als Interessenvertretung in dienstrechtlichen Fragen verabschiedet worden.

Ein bedeutender Meilenstein sei die Einführung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes im Jahr 1977 gewesen. Seitdem sei der vkm Bayern fester Bestandteil der Arbeitsrechtlichen Kommission (ARK) der evangelischen Kirche in Bayern und vertrete dort die Dienstnehmerseite. Die ARK regelt das kirchliche Arbeitsrecht für derzeit über 94.000 Beschäftigte bei Landeskirche und Diakonie in Bayern nach dem Prinzip des "Dritten Weges".