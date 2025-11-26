Augsburg (epd). Diesen Sonntag (30. November) wird in der Augsburger St. Anna-Kirche mit einem zentralen Gottesdienst für Bayern die 67. Spendenaktion des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt" eröffnet. Sie steht dieses Jahr unter dem Motto "Kraft zum Leben schöpfen", wie die bayerische Landeskirche am Mittwoch mitteilte. Den Gottesdienst ab 10 Uhr gestalten Regionalbischof Klaus Stiegler, Bayerns Diakonie-Präsidentin Sabine Weingärtner und der Augsburger Dekan Frank Kreiselmeier.

Die diesjährige Kampagne rücke die "existenziellen Fragen unserer Zeit in den Mittelpunkt", heißt es in der Mitteilung weiter: Wasser, Ernährungssicherung und Klimagerechtigkeit. Während hierzulande der Zugang zu sauberem Wasser selbstverständlich sei, sehe die Realität weltweit anders aus: Ein Viertel der Menschheit habe keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser, obwohl dies seit 2010 ein Menschenrecht ist. Die Klimakrise sei nicht nur eine ökologische, sondern "auch eine Gerechtigkeitskrise", sagte Stiegler.

1959 hat die Evangelische Kirche erstmals mit der Aktion Brot für die Welt zu Spenden aufgerufen. Aktuell fördert das evangelische Entwicklungswerk laut eigenen Angaben Projekte in fast 90 Ländern. Die Kollekten an Heiligabend sind in den evangelischen Kirchengemeinden traditionell für "Brot für die Welt" bestimmt.