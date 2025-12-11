Bayreuth (epd). Zum Gedenken an die NS-Opfer der Bayreuther Sinti und Roma wird am 16. Dezember am Bayreuther Hauptbahnhof ein Kranz niedergelegt. Der Landesverbandes der Sinti und Roma lädt dazu ein und will damit an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern, teilte er am Donnerstag mit. Worte des Gedenkens sprechen Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) und Michelle Berger vom Landesvorstand der Sinti und Roma.

Ort der Kranzniederlegung ist eine bronzene Gedenktafel, die am 16. Dezember 1999 am Ostausgang der Fußgängerunterführung des Hauptbahnhofs errichtet wurde. Der Gedenkort erinnert an das Schicksal der von den Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Bayreuther Sinti und Roma. Der Jahrestag erinnert an den 16. Dezember 1942, an dem der "Auschwitz-Erlass" verkündet wurde, mit dem Heinrich Himmler die Deportation von 22.000 Sinti und Roma aus ganz Europa in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau angeordnet hatte.