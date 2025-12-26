Kronach (epd). Unbekannte haben den Gedenkstein für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus auf dem kommunalen Friedhof in Kronach mit nationalsozialistischen Aufklebern beklebt. Ein Zeuge entdeckte die Schmieraktion an Weihnachten, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Freitag mitteilte. Der Staatsschutz der Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer politisch motivierten Tat übernommen und bittet um Hinweise. Der Gedenkstein selbst wurde nicht beschädigt.