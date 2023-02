Einfach heiraten in Bayern

Am 23.3.23 könnt ihr in diesen zwölf Kirchen spontan heiraten oder euch als Paar segnen lassen

Spontan kirchlich heiraten - das ist am 23.3.23 (Donnerstag) in der bayerischen evangelischen Landeskirche möglich. Zwölf bayerische Kirchengemeinden beteiligen sich an der Aktion.