München (epd). Lahav Shani wird ab der Konzertsaison 2026/2027 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker. Auf Vorschlag des Orchesters habe der Stadtrat dies am Mittwoch beschlossen, teilte die Stadt München mit. Der 34-jährige Shani leitet seit 2018 das Rotterdam Philharmonic Orchestra als bisher jüngster Chefdirigent, heißt es in der Mitteilung, 2020 übernahm der in Tel Aviv geborene Shani auch die Position des Chefdirigenten des Israel Philharmonic Orchestra.

Seine Karriere startete Shani, nachdem er 2013 den Internationalen Dirigentenwettbewerb Gustav Mahler in Bamberg gewonnen hatte. Er gastiert regelmäßig unter anderem bei den Wiener Philharmonikern, den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem London Symphony Orchestra, dem Boston Symphony Orchestra oder dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam. Er ist auch als Pianist aktiv und spielt Kontrabass. Zu seinem Mentor aus dem Studium, Daniel Barenboim, habe er eine enge Bindung, hieß es.

Mit den Münchner Philharmonikern habe er bereits zwei "großartige Projekte realisiert", sagte der Dirigent nach der Unterzeichnung eines Vertrags über eine Laufzeit von fünf Jahren. Das Orchester sei "modern, neugierig und unglaublich klangschön". Die Sprecherin des Orchestervorstands, Alexandra Gruber erklärte, die Musikerinnen und Musiker hätten mit Shani eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erlebt, die die gemeinsame Entwicklung von Ideen ermögliche.