Amberg (epd). Mit dem nötigen Zuzug von Pflegekräften aus dem Ausland hat sich das achte Fachgespräch am Bayerischen Landesamt für Pflege (LfP) beschäftigt. Da die demografische Entwicklung in Deutschland zu einem Anstieg der Pflegebedürftigen führe, werde die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland künftig eine wichtige Rolle spielen, teilte die Behörde am Freitag mit. "Die Zuwanderung internationaler Pflegefachpersonen nach Bayern - insbesondere aus Drittstaaten - wird auch in den kommenden Jahren deutlich zunehmen", sagte LfP-Leiter Achim Uhl.

Als Herausforderung sehe er dabei den Qualifizierungsbedarf und die Überprüfung des Qualifikationsniveaus. Fachkräfte aus dem Ausland verfügten über Berufsabschlüsse in verschiedenen Bildungs- sowie Pflege- und Gesundheitssystemen. "Deshalb muss die fachliche und die sprachliche Qualifikation geprüft werden", sagte Uhl. Auch die Integration in den Arbeitsalltag und das soziale Leben seien wichtige Schritte hin zu einer "erfolgreichen und nachhaltigen Rekrutierung" internationaler Pflegekräfte.