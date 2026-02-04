Fürth (epd). Zur Kommunalwahl am 8. März 2026 richtet das Bayerische Landesamt für Statistik einen Whatsapp-Kanal ein. Darauf informiere man in den nächsten Wochen über Wahlvorschläge, stelle Vorabinfos am Wahlabend zur Verfügung, beantworte häufig gestellte Fragen zur Statistik und übermittle in der Wahlnacht die ersten Schnellmeldungsergebnisse, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Der Kanal sei unter dem Namen "Landeswahlleiter Bayern / Landesamt für Statistik" zu finden.

Am 8. März finden die allgemeinen Gemeinde- und Landkreiswahlen im Freistaat statt. Dabei werden laut Mitteilung in Bayern für alle Gemeinderäte und Kreistage rund 37.300 Mandate neu gewählt. Außerdem sind 1.982 Mandate im Rahmen der Bürgermeister- und Landratswahlen zu vergeben.