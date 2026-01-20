Weiden (epd). Der evangelische Landesbischof Christian Kopp besucht am 27. und 28. Januar das flächengrößte Dekanat der bayerischen Landeskirche. Im Dekanat Cham/Sulzbach-Rosenberg/Weiden sind zahlreiche Begegnungen und Gespräche geplant mit Haupt- und Ehrenamtlichen, die vor Ort zukunftsweisende Projekte vorstellen, teilte eine Dekanatssprecherin am Dienstag mit. Das Motto des Besuchsprogramms laute "Auf dem Weg in eine neue kirchliche Welt".

Höhepunkt des Besuchs in der nördlichen Oberpfalz sei am 27. Januar (17 Uhr) ein Gottesdienst in der Michaelskirche in Weiden. Kopps Reise beginne in Amberg mit einem Empfang im Landratsamt samt Eintrag ins Goldene Buch und einem Besuch der Erlöserkirche. In Schwandorf nehme der Landesbischof an einer Dekanatskonferenz teil, bevor es im Anschluss nach Weiden weitergehe. Nach dem dortigen Gottesdienst gebe es einen Empfang im Rathaus und ein Treffen mit dem Dekanatsausschuss, dem leitenden Kirchengremium, hieß es.

Visitation endet im Bayerischen Wald

Am 28. Januar gehe die Reise weiter über Cham nach Bad Kötzting und Bodenmais. In dieser Region engagiere sich die evangelische Kirche laut Mitteilung seit vielen Jahren mit zahlreichen Angeboten in der Tourismusseelsorge. Die letzte Station der Reise durch das Flächendekanat bilde eine kurze Andacht in der Markuskirche in Lam.

Im Flächendekanat Cham/Sulzbach-Rosenberg/Weiden gibt es Gemeinden mit einer Geschichte, die bis in die Reformationszeit reicht sowie Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Region ist zum einen evangelisches Kernland, zum anderen Diaspora.