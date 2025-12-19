München (epd). Laut dem bayerischen Landesbischof Christian Kopp ruft die Weihnachtsbotschaft zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst und mit anderen auf. Die Geburt des "kleinen und zerbrechlichen" Jesus erinnere daran, in der Gesellschaft miteinander so gut und sorgfältig umzugehen wie mit Kindern, heißt es in einer Mitteilung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern (ELKB) vom Freitag. Weihnachten bedeute, aufeinander zu achten, füreinander da zu sein und dem Guten Raum zu geben.

Die Weihnachtsbotschaft sei die Grundlage des christlichen Glaubens, so Kopp weiter. "Der Mensch ist für das Gute bestimmt, weil Gott gut ist." Gottes Güte gelte allen Menschen und sei nicht an Bedingungen oder Gegenleistungen gebunden. Daraus erwachse die Nächstenliebe im Christentum und "ein Herz für alle, die Unterstützung brauchen."