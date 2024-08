München (epd). Nach einem Vierteljahrhundert künstlerischer Leitung steht Gerd Guglhör vor seinem letzten Konzert mit dem Bayerischen Landesjugendchor. Verabschiedet wird er am 22. September um 19 Uhr in der Isarphilharmonie München, teilte der Bayerische Musikrat am Montag mit. Unter der Leitung von Guglhör erklingen Werke, "die die Entwicklung der Chormusik über die letzten Jahrhunderte hinweg in ihrer ganzen Vielfalt und Tiefe widerspiegeln".

Auf dem Programm stehen bedeutende Werke von Lili Boulanger, Francis Poulenc, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Johannes Brahms, Wolfram Buchenberg, Michael Ostrzyga und Jonathan Dove. Jedes dieser Stücke repräsentiere eine entscheidende Epoche und lade dazu ein, "die sich wandelnden Ausdrucksmöglichkeiten der Chormusik neu zu entdecken", heißt es weiter. Die rund 65 jungen Sängerinnen und Sänger "nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise - von den emotionalen Höhen der Romantik über die klanglichen Innovationen des Impressionismus bis hin zu den stilistischen Facetten der Neuzeit".

25 Jahre lang habe Guglhör mit Leidenschaft und Hingabe die Entwicklung des Ensembles geprägt, das durch die Verleihung des Bayerischen Staatspreises für Musik geehrt wurde. Das Konzert "wird nicht nur ein Rückblick auf eine glanzvolle Ära, sondern auch ein emotionaler Moment des Abschieds", so die Mitteilung weiter.