Passionszeit

Kirche wird zur Musical-Bühne: Passions-Musical mit mehr als 50 Kindern in Bad Kissingen

In der evangelischen Erlöserkirche in Bad Kissingen wird Ende März in ökumenischer Kooperation ein Passions-Musical aufgeführt. Der evangelische Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche hat die Leitung des Musical-Projekts zusammen mit dem katholischen Kantor Burkhard Ascherl übernommen. Dem Sonntagsblatt erzählt Wöltche, was bis zur Premiere am 17. März noch alles zu tun ist.