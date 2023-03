Erlangen (epd). Auch Geschwister von Kindern mit Behinderung werden im Programm der Lebenshilfe Bayern berücksichtigt. Viele Geschwister übernehmen früh Verantwortung in der Familie und steckten dabei oft selbst zurück, teilte die Lebenshilfe am Dienstag in Erlangen anlässlich des Welttags der Geschwister (10. April) mit. "Das ist eine riesige Herausforderung und kostet viel Kraft. Deshalb brauchen auch Geschwister unsere Unterstützung", sagte die Landesvorsitzende Carolina Trautner.

In den Osterferien dürfen Geschwisterkinder an einer Abenteuerwoche "Mut tut gut" im Pfadfinderdorf Rothmannsthal teilnehmen. In den Sommerferien steht die Erlebniswoche "Ich bin ein Geschwisterkind" im Schullandheim Wertingen an. Dort soll sich einmal alles um die Kinder drehen, die im Alltag oft weniger Aufmerksamkeit bekämen. Im September bietet der Workshop für Erwachsene "Mein Leben - Meine Zukunft" Informationen aus der Geschwisterforschung sowie Raum und Zeit für Austausch und Reflexion.