Starnberg (epd). Leonie Benesch ist beim Fünf Seen Filmfestival mit dem Hannelore-Elsner-Preis ausgezeichnet worden. Die 33-jährige Schauspielerin erhielt die mit 5.000 Euro dotierte Ehrung am Freitagabend, wie die Verantwortlichen am Samstag mitteilten. In der Laudatio würdigte Regisseurin Petra Volpe Beneschs eindringliche Darstellung einer Pflegekraft in ihrem Film "Heldin". Festivalleiter Matthias Helwig hob die "außergewöhnliche Authentizität" der Preisträgerin hervor.

Benesch ist die siebte Trägerin des Hannelore-Elsner-Preises und folgt auf Kolleginnen wie Sandra Hüller, Paula Beer und Corinna Harfouch. Am Festivalwochenende präsentiert sie zudem Filme, in denen sie selbst mitgewirkt hat - darunter Michael Hanekes "Das weiße Band" und Ilker Çataks Oscar-nominiertes "Das Lehrerzimmer".