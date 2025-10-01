München (epd). Der Liebfrauendom in München ist ab Mittwoch, 9. Oktober (18.30 Uhr), in den Farben der bayerischen Klimastreifen erleuchtet. Nach einem Gottesdienst zum Start der bayerischen Klimawoche (10. bis 19. Oktober) werden der Generalvikar der Erdiözese München und Freising, Christoph Klingan, und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) die Beleuchtung per Knopfdruck einschalten, wie das Umweltministerium mitteilte. Die Streifen in Farben von Blau bis Dunkelrot sollen die Erwärmung des Klimas symbolisieren. Jeder Streifen stehe für die Durchschnittstemperatur eines Jahres in Bayern von 1881 bis 2024.

Die Beleuchtung mache die Erwärmung in Bayern leicht verständlich, sichtbar und begreifbar und verdeutliche, dass ein gemeinsames Handeln aller Akteure im Klimaschutz notwendig sei, heißt es in der Mitteilung.

Ziel der Klimawoche der Bayerischen Klima-Allianz sei es, mit Aktionen in ganz Bayern die Aufmerksamkeit auf Themen rund um Klima, Klimaschutz, Klimaanpassung und Klimabildung zu lenken. Es finden Tage der offenen Türe, Exkursionen in die Natur, Vorträge, Ausstellungen, Energieberatungen und Workshops statt. Die bayerischen Klimastreifen und der Hashtag #ShowYourStripes in den sozialen Medien verbinde die Aktionen, hieß es.