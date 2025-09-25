München (epd). Hier soll Spitzenforschung von allen entdeckt werden: Die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) eröffnet zum Wintersemester einen neuen Ausstellungsraum. "Ludwig, Max + U" im Hauptgebäude am Geschwister-Scholl-Platz will ab 1. Oktober eine Plattform für die breite Öffentlichkeit sein, wie die LMU mitteilte. Wechselnde Ausstellungen sollen zeigen, an welchen Themen Forscherinnen und Forscher arbeiten, und zum Diskutieren und Nachdenken einladen. Den Auftakt macht eine Ausstellung aus der Fakultät Biologie zu "Diversität der Biodiversität".

"Ludwig, Max + U macht Spitzenforschung sichtbar, stellt die Menschen hinter der Wissenschaft vor und lädt zu offenen Debatten darüber ein, wie diese unsere Gesellschaft prägt", teilt die LMU mit. Es würden Verbindungen zwischen universitärer Grundlagenforschung und alltäglichen Fragen aufgezeigt sowie ein Raum für öffentliche Dialoge geschaffen. "Ludwig, Max + U zeigt die Schönheit und den gesellschaftlichen Wert von Spitzenforschung", sagte LMU-Vizepräsidentin Professorin Francesca Biagini.

Die Biodiversitäts-Ausstellung präsentiere die Bandbreite biologischer Arbeiten: von der Zukunft des Olivenöls über die Pubertät von Schmetterlingen bis hin zur Frage, wie sich die Entwicklungsgeschichte des Menschen anhand von Affen-Urin nachvollziehen lässt. Zugleich werde sichtbar, wie eng Forschung mit sozialen und ethischen Fragen verbunden sei.