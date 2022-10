München (epd). Der Fernsehmoderator Markus Lanz erhält den Ehrenpreis zum "Blauer Panther - TV & Streaming Award" des bayerischen Ministerpräsidenten. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) würdige damit "die prägenden Leistungen von Markus Lanz im deutschen Fernsehen", heißt es in einer Mitteilung der Staatsregierung am Mittwoch. Markus Lanz schaffe Diskussion und Meinungsbildung mit Charme. Das sei existenziell wichtig für eine lebendige Demokratie, sagte Söder. Lanz sei ein "kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster". Mit seiner Sendung "Lanz" im ZDF bringe er seinem Publikum auch komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe, so Söder. Dank der Aussagen und Details, die Markus Lanz aus Gästen "herauskitzeln" könne, habe er eine einzigartige Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erreicht.

Die Preisverleihung an alle Preisträgerinnen und Preisträger finde am 19. Oktober in München im Rahmen der Medientage München statt. Sie werde an diesem Tag ab 22 Uhr im BR Fernsehen gezeigt, hieß es. Die bisher als "Bayerischer Fernsehpreis" bekannte Auszeichnung werde dieses Jahr erstmals mit neuer Ausrichtung von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet und von der BLM sowie den Medienhäusern Bayerischer Rundfunk (BR), dem ZDF, 3sat, Google Germany GmbH, ProSiebenSat.1 Media SE, RTL Deutschland, Sky Deutschland und Prime Video getragen, heißt es in der Mitteilung.